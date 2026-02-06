Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Англия
06 февраля 2026, 05:20 |
83
0

Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала

Росеньор рассказал о резкой реакции на разминке

06 февраля 2026, 05:20 |
83
0
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Лиэм Росеньор дал пояснения по поводу ролика из соцсетей, где он на повышенных тонах требует от футболистов «Арсенала» «оставаться на своей половине поля» во время предматчевых занятий.

«Мои претензии не были адресованы игрокам лично. В процессе разминки существует четкое разделение поля между командами. Я никогда не позволяю своим подопечным или штабу заступать на чужую территорию. Мне показалось, что оппоненты мешают нашей подготовке.

Я велел им вернуться на свое место, возможно, в достаточно резкой форме. Я не сторонник психологических манипуляций, но в футболе есть неписаные правила поведения.

У меня нет конфликта с «Арсеналом». Микель Артета – выдающийся специалист, к которому я испытываю глубочайшее уважение. Однако в той конкретной ситуации я посчитал, что к моей команде отнеслись неуважительно», – подчеркнул Росеньор.

Напомним, что 3 февраля «синие» уступили «канонирам» в полуфинале Кубка английской лиги со счетом 0:1 (результат первой встречи – 2:3).

По теме:
Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси
Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей
Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб
Лиам Росеньор Челси Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Микель Артета
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 19
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Футбол | 05.02.2026, 08:39
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Теннис | 05.02.2026, 22:44
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06.02.2026, 05:02
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем