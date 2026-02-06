Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Росеньор рассказал о резкой реакции на разминке
Наставник «Челси» Лиэм Росеньор дал пояснения по поводу ролика из соцсетей, где он на повышенных тонах требует от футболистов «Арсенала» «оставаться на своей половине поля» во время предматчевых занятий.
«Мои претензии не были адресованы игрокам лично. В процессе разминки существует четкое разделение поля между командами. Я никогда не позволяю своим подопечным или штабу заступать на чужую территорию. Мне показалось, что оппоненты мешают нашей подготовке.
Я велел им вернуться на свое место, возможно, в достаточно резкой форме. Я не сторонник психологических манипуляций, но в футболе есть неписаные правила поведения.
У меня нет конфликта с «Арсеналом». Микель Артета – выдающийся специалист, к которому я испытываю глубочайшее уважение. Однако в той конкретной ситуации я посчитал, что к моей команде отнеслись неуважительно», – подчеркнул Росеньор.
Напомним, что 3 февраля «синие» уступили «канонирам» в полуфинале Кубка английской лиги со счетом 0:1 (результат первой встречи – 2:3).
