Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу

Будущее Криштиану Роналду в Саудовской Аравии становится все более неопределенным. Конфликт с Фондом государственных инвестиций, который контролирует крупные клубы страны, спровоцировал отказ португальца играть в последнем матче «Аль-Насра».

Роналду чувствует, что его клуб потерял приоритет, а соперники получают гораздо большую поддержку.

Этот жест стал сигналом о возможном разрыве и возвращении Роналду в Европу. Наиболее реалистичным вариантом Криштиану считает «Спортинг», где он начинал карьеру.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».