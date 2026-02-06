Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Португалец хочет снова играть за «Спортинг»
Будущее Криштиану Роналду в Саудовской Аравии становится все более неопределенным. Конфликт с Фондом государственных инвестиций, который контролирует крупные клубы страны, спровоцировал отказ португальца играть в последнем матче «Аль-Насра».
Роналду чувствует, что его клуб потерял приоритет, а соперники получают гораздо большую поддержку.
Этот жест стал сигналом о возможном разрыве и возвращении Роналду в Европу. Наиболее реалистичным вариантом Криштиану считает «Спортинг», где он начинал карьеру.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
