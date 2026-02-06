Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
06.02.2026 19:30 - : -
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 05:36 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:37
19
0

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 февраля в 19:30 по Киеву

06 февраля 2026, 05:36 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:37
19
0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

6 февраля на Аль-Аввал Парк пройдет матч 21-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Ан-Наср встретится с Аль-Иттихадом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда, такое впечатление, попала в некую золотую ловушку вместе с Роналду, которого заманила к себе. Теперь все знают, где проводит Криштиану свои, скорее всего, последние футбольные годы. Но титулов все никак это не приносит. Вот и в прошлом сезоне было только третье место в итоговой таблице чемпионате и неудачи в других турнирах.

Казалось, что и нынешний цикл будет разочаровывать. Клуб успел проиграть и в кубке, и в Суперкубке, и отставал от Аль-Хиляля в чемпионате, еще и уступил ему в рамках своей провальной серии. Но именно как раз после тех 1:3 началась серия побед, при том, что конкурент, наоборот, начал терять очки, пусть и через ничьи. Интрига снова жива и, значит, есть для чего играть на победу в каждом поединке, в том числе и тут!

Аль-Иттихад

Клуб был безусловно хорош в прошлом сезоне. Тогда он собрал 83 очка и с хорошим запасом выиграл чемпионский титул, что стал для проекта юбилейным, десятым в истории. Тогда Лоран Блан был безусловным героем, и по делу получил статус лучшего тренера всего дивизиона - а уже в сентябре лишился должности. Слишком уж неубедительно стартовал фаворит в новом розыгрыше.

Француза уже давно нет в Джидде, но проблемы никуда пока не делись. Не удается нынешнему наставнику, Сержиу Консейсау, как-то стабилизировать игру - вот уже больше месяца не удается оформить две победы кряду. Еще и Бензема, лучший нападающий, ушел в Аль-Хиляль - посмотрим, как его сумеет заменить совсем еще юное французское дарование, Иленикена из Монако.

Статистика личных встреч

В начале сезона, в Суперкубке и в чемпионате страны, сильнее был Ан-Наср. Но потом он проиграл именно этому сопернику в рамках кубка страны.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости сумеют остановить разогнавшегося соперника. Ставим на победу хозяев поля (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
6 февраля 2026 -
19:30
Аль-Иттихад
Победа Аль-Наср 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Футбол | 06 февраля 2026, 03:09 0
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным

Криштиану может покинуть страну

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05 февраля 2026, 11:31 4
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Футбол | 05.02.2026, 23:59
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 10
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
04.02.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем