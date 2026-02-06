Аль-Наср Эр-Рияд

6 февраля на Аль-Аввал Парк пройдет матч 21-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Ан-Наср встретится с Аль-Иттихадом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда, такое впечатление, попала в некую золотую ловушку вместе с Роналду, которого заманила к себе. Теперь все знают, где проводит Криштиану свои, скорее всего, последние футбольные годы. Но титулов все никак это не приносит. Вот и в прошлом сезоне было только третье место в итоговой таблице чемпионате и неудачи в других турнирах.

Казалось, что и нынешний цикл будет разочаровывать. Клуб успел проиграть и в кубке, и в Суперкубке, и отставал от Аль-Хиляля в чемпионате, еще и уступил ему в рамках своей провальной серии. Но именно как раз после тех 1:3 началась серия побед, при том, что конкурент, наоборот, начал терять очки, пусть и через ничьи. Интрига снова жива и, значит, есть для чего играть на победу в каждом поединке, в том числе и тут!

Аль-Иттихад

Клуб был безусловно хорош в прошлом сезоне. Тогда он собрал 83 очка и с хорошим запасом выиграл чемпионский титул, что стал для проекта юбилейным, десятым в истории. Тогда Лоран Блан был безусловным героем, и по делу получил статус лучшего тренера всего дивизиона - а уже в сентябре лишился должности. Слишком уж неубедительно стартовал фаворит в новом розыгрыше.

Француза уже давно нет в Джидде, но проблемы никуда пока не делись. Не удается нынешнему наставнику, Сержиу Консейсау, как-то стабилизировать игру - вот уже больше месяца не удается оформить две победы кряду. Еще и Бензема, лучший нападающий, ушел в Аль-Хиляль - посмотрим, как его сумеет заменить совсем еще юное французское дарование, Иленикена из Монако.

Статистика личных встреч

В начале сезона, в Суперкубке и в чемпионате страны, сильнее был Ан-Наср. Но потом он проиграл именно этому сопернику в рамках кубка страны.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости сумеют остановить разогнавшегося соперника. Ставим на победу хозяев поля (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).