Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.

«Инфантино нужно загнать... Вот только не знаю, куда. Как можно сейчас такое предлагать! Весь мир видит, что россияне творят в Украине, а он хочет с ними дружить. Это все деньги. Он там получает зарплату и будет долбить, долбить», – сказал Сабо.

