Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 06:02
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»

Известный тренер – о Джанни Инфантино

Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.

«Инфантино нужно загнать... Вот только не знаю, куда. Как можно сейчас такое предлагать! Весь мир видит, что россияне творят в Украине, а он хочет с ними дружить. Это все деньги. Он там получает зарплату и будет долбить, долбить», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о новичке амстердамского «Аякса» Александре Зинченко – футболисте сборной Украины.

Джанни Инфантино Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
