«Оторванный от реалий». Известный экс-футболист ответил Инфантино

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.

«Учитывая последние заявления Инфантино, я не мог не ответить на популизм президента ФИФА. По моему мнению, пока продолжается война России против Украины, не может быть и речи о возвращении российских футбольных команд. Это абсолютно неприемлемо.

Чтобы понять абсурдность этих заявлений, достаточно взглянуть на то, что сделали российские власти за четыре года полномасштабной войны: они убили 500-700 спортсменов и почти 700 детей, похитили и отправили тысячи, десятки тысяч украинских детей на «перевоспитание» (что официально подтвердила россиянка Львова-Белова). Они разрушили и повредили более 800 спортивных сооружений, где могли тренироваться дети и спортсмены.

О каком допуске к соревнованиям можно говорить, когда даже в детском спорте дети в России и Украине находятся в разных условиях? Пока российские дети тренируются, играют и наслаждаются жизнью в тепле, украинские дети сидят в приютах без воды, электричества и возможности играть в футбол. Насколько же нужно быть оторванным от реальности, чтобы говорить об отмене запрета и разрешении российским футболистам соревноваться на международном уровне?

Более того, у меня складывается впечатление, что господин Инфантино совершенно не понимает, как спорт, и футбол в частности, используется российскими властями в своих целях: для пропаганды, для нормализации ситуации и для завоевания доверия. Это действительно принципы честной игры от ФИФА?

Я искренне надеюсь, что большинство стран не последуют за президентом ФИФА и займут четкую позицию по этому вопросу: пока Россия ведет войну против Украины и убивает мирных жителей, не может быть и речи о возвращении России в международный футбол», - написал бывший футболист в Twitter.

