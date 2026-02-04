Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Возможно, они так считают». Аякс получил предупреждение по Зинченко
Нидерланды
04 февраля 2026, 19:26 |
1

Питер Цварт – об игровой позиции украинца

1 Comments
ФК Аякс. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Питер Цварт поделился мыслями о том, сможет ли украинец Александр Зинченко закрыть проблемную позицию опорного полузащитника в амстердамском «Аяксе».

«Он никогда не играл на этой позиции. Возможно, они считают, что он может играть там, но он никогда не играл. Он начинал как атакующий полузащитник, а затем его переквалифицировали в левого защитника. Он - не опорный полузащитник», - цитирует Цварта AjaxShowTime.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1,5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сообщалось, что «Аякс» включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел.

По теме:
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Зинченко пошел на уменьшение зарплаты. Но получил обещание от Аякса
Что происходит? Аякс включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел
Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MaximusOne
Ну роздавати паси він може, і я б не сказав що лівому захиснику приходиться меньше захищатися чим опорнику, буде як в Динамо при Реброві опорника грав Рибалка. 
