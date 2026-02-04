«Возможно, они так считают». Аякс получил предупреждение по Зинченко

Нидерландский журналист Питер Цварт поделился мыслями о том, сможет ли украинец Александр Зинченко закрыть проблемную позицию опорного полузащитника в амстердамском «Аяксе».

«Он никогда не играл на этой позиции. Возможно, они считают, что он может играть там, но он никогда не играл. Он начинал как атакующий полузащитник, а затем его переквалифицировали в левого защитника. Он - не опорный полузащитник», - цитирует Цварта AjaxShowTime.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1,5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сообщалось, что «Аякс» включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел.