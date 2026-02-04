Буковина – Металлист 1925 U-19 – 2:1. Забили на 90+1. Видео голов и обзор
Лидер Первой лиги вырвал победу в компенсированное время
«Буковина» провела первый спарринг на учебно-тренировочных сборах. Команда Сергея Шищенко вырвала победу в матче с юношеской командой «Металлиста 1925».
У «Буковины» были возможности открыть счет. Однако первый тайм прошел без забитых мячей.
«Буковина» открыла счет на 56-й минуте. Первый гол команды в 2026 году забил Богдан Бойчук.
«Металлист 1925» U-19 отыгрался на 65-й минуте. Александр Петрук мощным ударом отправил мяч в сетку.
И все же лидер первой лиги смог вырвать победу. В компенсированное время Максим Войтиховский, который перешел в клуб после завершения первой части сезона.
Товарищеский матч. 4 февраля
«Буковина» (Черновцы) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:1
Голы: Бойчук, 56, Войтиховский, 90+1 – Петрук, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
