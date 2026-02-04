Динамо не собирается отпускать футболиста сборной Украины. Он нужен Костюку

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко продолжит карьеру в составе «бело-синих», несмотря на интерес со стороны клубов из Европы. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Главный тренер команды Игорь Костюк рассчитывает на 20-летнего футболиста, который продолжит регулярно выходить в стартовом составе после возобновления чемпионата.

В течении зимнего трансферного окна неоднократно появлялась информация об интересе к украинцу со стороны турецкого «Трабзонспора» и английского «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Михавко провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт защитника с «бело-синими» истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

«Динамо» продолжает подготовку к матчам чемпионата на тренировочных сборах в Турции. Ближайший официальный матч подопечных Костюка состоится 20 февраля, когда «бело-синие» на домашней арене сыграют против львовского «Руха».