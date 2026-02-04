Англия04 февраля 2026, 22:16 |
ВИДЕО. Мармуш открыл счет в матче Ман Сити против Ньюкасла
Омар забил в ворота сорок на 7-й минуте матча
04 февраля 2026, 22:16 |
В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Этихад проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».
На 7-й минуте встречи счет игры открыл египетский форвард «горожан» Омар Мармуш.
Футболисту удалось забить после того, как защитник «сорок» пытался выбить мяч и попал им в ногу нападающего. В итоге снаряд перелетел голкипера «Ньюкасла» и залетел в ворота.
