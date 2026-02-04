Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Состоялись поединки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26 и определены все участники 1/8 финала.

4 февраля киевское Динамо U-19 проиграло мадридский Атлетико U-19.

Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Киевская команда пропустила 6 мячей

Богдан Редушко оформил дубль (2:6), но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

В других матчах сенсационно из турнира выбыли Барселона. Манчестер Сити, Ливерпуль

В 1/8 финала ЮЛУ вышли 16 команд:

Испания (4): Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Вильярреал, Бетис

Португалия (2): Бенфика, Спортинг

Англия: Челси

Италия: Интер

Германия: Айнтрахт

Франция: ПСЖ

Бельгия: Брюгге

Нидерланды: АЗ Алкмаар

Словакия: Жилина

Польша: Легия Варшава

Израиль: Маккаби Хайфа

Финляндия: ХИК Хельсинки

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ состоится 6 февраля в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Анталия (Турция), 4 февраля 2026

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 2:6

Голы: Богдан Редушко, 52, 90. Серхио Эстебан, 17, Мигель Хиль Родригес, 34, Гонсало Гросс, 55, Серхио Вінатеа, 69, 74, Даниэль Муньос, 79

