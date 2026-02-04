Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 22:51 | Обновлено 04 февраля 2026, 23:19
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Киевская команда с разгромным счетом 2:6 уступила мадридскому Атлетико

Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись поединки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26 и определены все участники 1/8 финала.

4 февраля киевское Динамо U-19 проиграло мадридский Атлетико U-19.

Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Киевская команда пропустила 6 мячей

Богдан Редушко оформил дубль (2:6), но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

В других матчах сенсационно из турнира выбыли Барселона. Манчестер Сити, Ливерпуль

В 1/8 финала ЮЛУ вышли 16 команд:

  • Испания (4): Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Вильярреал, Бетис
  • Португалия (2): Бенфика, Спортинг
  • Англия: Челси
  • Италия: Интер
  • Германия: Айнтрахт
  • Франция: ПСЖ
  • Бельгия: Брюгге
  • Нидерланды: АЗ Алкмаар
  • Словакия: Жилина
  • Польша: Легия Варшава
  • Израиль: Маккаби Хайфа
  • Финляндия: ХИК Хельсинки

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ состоится 6 февраля в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Анталия (Турция), 4 февраля 2026

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 2:6

Голы: Богдан Редушко, 52, 90. Серхио Эстебан, 17, Мигель Хиль Родригес, 34, Гонсало Гросс, 55, Серхио Вінатеа, 69, 74, Даниэль Муньос, 79

Все результаты 1/16 финала

  • 03.02. 15:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:0
  • 03.02. 17:00. Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция) – 3:2
  • 03.02. 17:00. Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 5:2
  • 03.02. 17:30. Жилина (Словакия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1
  • 03.02. 19:00. Челси (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (пен. 7:6)
  • 03.02. 20:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (пен. 3:4)
  • 04.02. 11:00. Динамо Киев (Украина) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:6
  • 04.02. 15:00. Легия Варшава (Польша) – Аякс (Нидерланды) – 2:1
  • 04.02. 15:30. ПСЖ (Франция) – динамо минск (беларусь) – 4:0
  • 04.02. 17:00. ХИК (Финляндия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2 (пен. 5:4)
  • 04.02. 17:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Барселона (Испания) – 2:2 (пен. 3:1)
  • 04.02. 17:00. Бенфика (Португалия) – Славия Прага (Чехия) – 3:2
  • 04.02. 17:00. Вильярреал (Испания) – Байер (Германия) – 3:2
  • 04.02. 17:30. Академия Пушкаша (Венгрия) – Спортинг (Португалия) – 1:2
  • 04.02. 19:00. Кельн (Германия) – Интер (Италия) – 1:3
  • 04.02. 19:00. Бетис (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:1

Все пары 1/16 финала

Видео голов и обзор: Динамо Киев – Атлетико Мадрид – 2:6

Инфографика

Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Атлетико Мадрид
Николай Степанов
