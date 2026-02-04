Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT
Польский журналист Матеуш Борек раскритиковал вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика после громкого скандала.
25-летний футболист, который находится вне футбола из-за обвинений в употреблении допинга, был временно заблокирован на платформе FACEIT из-за провокационных высказываний.
Сообщается, что украинец оскорбил польского игрока, вспомнив о Волынской трагедии.
«Нет слов. Дебил. Он не воспользовался возможностью промолчать. Когда он приехал во Вроцлав на финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом» и наслаждался городом, польские болельщики относились к нему с уважением и восхищением.
Они проявляли расположение на каждом шагу. Лучше, чтобы он теперь сюда не приезжал, – сообщил Борек в социальных сетях.
Brak słów. Debil. Nie skorzystał z możliwości milczenia. Kiedy przyjechał do Wrocławia na finał Ligi Konferencji Chelsea vs Betis i bawił się w mieście, to polscy kibice traktowali go z szacunkiem i podziwem. Okazywali na każdym kroku sympatię. Dziś lepiej niech się lepiej u nas… https://t.co/pEZi87PExE— Mateusz Borek (@BorekMati) February 4, 2026
при тому, скільки збірна грає в Польщі.
Міша - рідкісний ідіот. Та промовчи ти чи обізви ідіотами. Нє, треба
Волинь згадувати, знаючи як це тригерить поляків. То все одно, що
польський футболіст би висміював Голодомор у якомусь тупому срачі в грі.
Ми б так само його кенселили.
І шо добився? Твій опонент пішов плакати від твоєї "геніальної" образи?
Нє, тільки себе принизив і вчергове зашкварився на пустому місці.
Мудрик як блаженний. Живе у своєму світі 12-річного підлітка. Ми ще
побачимо як Челсі його просто вижене і розірве контракт після якогось
тупого зашквару.