Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Англия
04 февраля 2026, 16:33 |
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала

Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT

Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Польский журналист Матеуш Борек раскритиковал вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика после громкого скандала.

25-летний футболист, который находится вне футбола из-за обвинений в употреблении допинга, был временно заблокирован на платформе FACEIT из-за провокационных высказываний.

Сообщается, что украинец оскорбил польского игрока, вспомнив о Волынской трагедии.

«Нет слов. Дебил. Он не воспользовался возможностью промолчать. Когда он приехал во Вроцлав на финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом» и наслаждался городом, польские болельщики относились к нему с уважением и восхищением.

Они проявляли расположение на каждом шагу. Лучше, чтобы он теперь сюда не приезжал, – сообщил Борек в социальных сетях.

Николай Тытюк
Комментарии
anacreon
Та ще вчора ясно було, що після такого його закенселять у Польщі. І це
при тому, скільки збірна грає в Польщі. 
Міша - рідкісний ідіот. Та промовчи ти чи обізви ідіотами. Нє, треба
Волинь згадувати, знаючи як це тригерить поляків. То все одно, що
польський футболіст би висміював Голодомор у якомусь тупому срачі в грі.
Ми б так само його кенселили.
 І шо добився? Твій опонент пішов плакати від твоєї "геніальної" образи?
Нє, тільки себе принизив і вчергове зашкварився на пустому місці. 
Мудрик як блаженний. Живе у своєму світі 12-річного підлітка. Ми ще
побачимо як Челсі його просто вижене і розірве контракт після якогось
тупого зашквару.
sania
Адвокати танцюють Джигу, багатий полудурок мрія адвокатської контори..
Simar_kr
Деган тупой, ему выпал такой шанс, играть на высшем уровне, но ЭТО всеми силами сопративляется.
dimando560
🤦🤦🤦
