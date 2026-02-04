Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала

Польский журналист Матеуш Борек раскритиковал вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика после громкого скандала.

25-летний футболист, который находится вне футбола из-за обвинений в употреблении допинга, был временно заблокирован на платформе FACEIT из-за провокационных высказываний.

Сообщается, что украинец оскорбил польского игрока, вспомнив о Волынской трагедии.

«Нет слов. Дебил. Он не воспользовался возможностью промолчать. Когда он приехал во Вроцлав на финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом» и наслаждался городом, польские болельщики относились к нему с уважением и восхищением.

Они проявляли расположение на каждом шагу. Лучше, чтобы он теперь сюда не приезжал, – сообщил Борек в социальных сетях.