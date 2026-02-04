Президент клуба УПЛ: «То какой-то нацизм, то еще что-то. Что мы сделаем?»

Президент ровенского Вереса Иван Надеин заявил, что КДК УАФ больше всего штрафуют именно «волков». Функционер предположил, почему это происходит.

«Нас штрафуют КДК, как хотят. У нас, по-моему, один из клубов, которых больше штрафуют: то какой-то нацизм, то еще что-то, то с болельщиками что-то не так. Посмотрите, сколько у нас штрафов по болельщикам. Мы за этот только квартал – мне кажется там большие суммы. Мне кажется, Верес больше всего и так штрафуют

Угрожала ли Вересу дисквалификация стадиона? Наверное, угрожала. Опять-таки болельщик, полный стадион – и он там что-то кричит. Вот что может сделать клуб? Но ничего мы не можем поделать», – заявил Надеин.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.