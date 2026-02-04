Президент клуба УПЛ: «То какой-то нацизм, то еще что-то. Что мы сделаем?»
Иван Надеин заявил, что КДК УАФ больше всего штрафуют именно «Верес»
Президент ровенского Вереса Иван Надеин заявил, что КДК УАФ больше всего штрафуют именно «волков». Функционер предположил, почему это происходит.
«Нас штрафуют КДК, как хотят. У нас, по-моему, один из клубов, которых больше штрафуют: то какой-то нацизм, то еще что-то, то с болельщиками что-то не так. Посмотрите, сколько у нас штрафов по болельщикам. Мы за этот только квартал – мне кажется там большие суммы. Мне кажется, Верес больше всего и так штрафуют
Угрожала ли Вересу дисквалификация стадиона? Наверное, угрожала. Опять-таки болельщик, полный стадион – и он там что-то кричит. Вот что может сделать клуб? Но ничего мы не можем поделать», – заявил Надеин.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.
