4 февраля в 11:00 пройдет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 проведет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
4 февраля в 11:00 Динамо U-19 будет принимать мадридский Атлетико U-19.
Поединок 1/16 финала пройдет на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Осенью Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).
Мадридский Атлетико занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ, набрав 13 очков по итогам 6 матчей.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
