Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 08:37 | Обновлено 04 февраля 2026, 08:39
Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19

4 февраля в 11:00 пройдет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо U-19 проведет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 будет принимать мадридский Атлетико U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок 1/16 финала пройдет на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Осенью Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).

Мадридский Атлетико занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ, набрав 13 очков по итогам 6 матчей.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

Инфографика

Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико где смотреть
Николай Степанов Sport.ua
