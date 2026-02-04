Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей

Челси наряду с Вулверхэмптоном стал клубом, который Микель Артета в качестве тренера побеждал чаще всего в своей карьере.

Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором Арсенал был сильнее «синих» (1:0).

Теперь в 16 личных встречах во всех турнирах «канониры» испанца победили Челси 10 раз.

Такое же количество поражений от Артеты имеет и Вулверхэмптон (10).

Команды, наиболее побеждавшие Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах

10 – Вулверхэмптон

10 – Челси

9 – Лидс Юнайтед

9 – Кристал Пэлас

9 – Ньюкасл Юнайтед

8 – Лестер Сити

8 – Тоттенхэм Хотспур

8 – Вест Хэм Юнайтед

8 – Манчестер Юнайтед

7 – Брентфорд

Также Арсенал продлил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 10 матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (10)

2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0

2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3

2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0

2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0

2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2

2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Однако эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.