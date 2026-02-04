Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей
Микель Артета знает, как побеждать «синих»
Челси наряду с Вулверхэмптоном стал клубом, который Микель Артета в качестве тренера побеждал чаще всего в своей карьере.
Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором Арсенал был сильнее «синих» (1:0).
Теперь в 16 личных встречах во всех турнирах «канониры» испанца победили Челси 10 раз.
Такое же количество поражений от Артеты имеет и Вулверхэмптон (10).
Команды, наиболее побеждавшие Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах
- 10 – Вулверхэмптон
- 10 – Челси
- 9 – Лидс Юнайтед
- 9 – Кристал Пэлас
- 9 – Ньюкасл Юнайтед
- 8 – Лестер Сити
- 8 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 7 – Брентфорд
Также Арсенал продлил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 10 матчей во всех турнирах.
Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (10)
- 2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
- 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
- 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
- 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
- 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
Однако эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.
