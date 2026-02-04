Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей
Англия
04 февраля 2026, 11:31 |
119
0

Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей

Микель Артета знает, как побеждать «синих»

04 февраля 2026, 11:31 |
119
0
Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси наряду с Вулверхэмптоном стал клубом, который Микель Артета в качестве тренера побеждал чаще всего в своей карьере.

Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором Арсенал был сильнее «синих» (1:0).

Теперь в 16 личных встречах во всех турнирах «канониры» испанца победили Челси 10 раз.

Такое же количество поражений от Артеты имеет и Вулверхэмптон (10).

Команды, наиболее побеждавшие Микель Артета в качестве тренера во всех турнирах

  • 10 – Вулверхэмптон
  • 10 – Челси
  • 9 – Лидс Юнайтед
  • 9 – Кристал Пэлас
  • 9 – Ньюкасл Юнайтед
  • 8 – Лестер Сити
  • 8 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 7 – Брентфорд

Также Арсенал продлил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 10 матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (10)

  • 2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
  • 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
  • 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Однако эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.

По теме:
20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду
Микель АРТЕТА: «Он заслуживает лучшего»
Лиам РОСЕНЬОР: «Мои футболисты опустошены»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Челси Арсенал Лондон Челси статистика Микель Артета Вулверхэмптон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03 февраля 2026, 15:00 1
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026

Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша 

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 4
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино

Совет не будет рассматривать такой вариант

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Футбол | 04.02.2026, 09:15
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр
Футбол | 04.02.2026, 11:28
Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр
Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 9
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем