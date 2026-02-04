Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду
Англия
04 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:17
142
0

20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду

Вспомним все поединки «канониров» без пропущенных мячей в текущей кампании

04 февраля 2026, 11:16 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:17
142
0
20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал в 20-й раз в сезоне сыграл матч без пропущенных мячей во всех турнирах.

Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором «канониры» победили «Челси» со счетом 1:0.

Арсенал под руководством Микеля Артеты только в сезоне 2023/24 имел больше подобных матчей (23).

Вспомним все «сухие» матчи лондонцев в сезоне.

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)

  • Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
  • АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
  • АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
  • АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
  • АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
  • Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
  • Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
  • Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
  • АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
По теме:
Арсенал продолжил две удачные серии против Челси до 10 матчей
Микель АРТЕТА: «Он заслуживает лучшего»
Лиам РОСЕНЬОР: «Мои футболисты опустошены»
статистика Кубок английской лиги по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Арсенал - Челси Арсенал Лондон Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03 февраля 2026, 20:07 2
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным

«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
Футбол | 04 февраля 2026, 09:15 9
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории
«Моральные дегенераты» ФИФА, или К чему может привести незнание истории

Блогер Sport.ua Ростислав Белый – о неоднозначных словах Джанни Инфантино

Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Футбол | 03.02.2026, 12:51
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны Коринтианса
Футбол | 04.02.2026, 11:08
Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны Коринтианса
Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны Коринтианса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем