20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду
Вспомним все поединки «канониров» без пропущенных мячей в текущей кампании
Лондонский Арсенал в 20-й раз в сезоне сыграл матч без пропущенных мячей во всех турнирах.
Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором «канониры» победили «Челси» со счетом 1:0.
Арсенал под руководством Микеля Артеты только в сезоне 2023/24 имел больше подобных матчей (23).
Вспомним все «сухие» матчи лондонцев в сезоне.
Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)
- Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
- АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
- АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
- АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
- Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
- АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
- Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
- АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
- Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
- АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
- АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
- Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
- АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
- АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
20 – Arsenal recorded their 20th clean sheet in all competitions this season, only recording more in a campaign under Mikel Arteta in 2023-24 (23). Resolute. pic.twitter.com/fGMbI0ChxD— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2026
