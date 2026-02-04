20 «сухих» матчей в сезоне. Арсенал приближается к клубному рекорду

Лондонский Арсенал в 20-й раз в сезоне сыграл матч без пропущенных мячей во всех турнирах.

Произошло это во втором полуфинальном поединке Кубка английской лиги, в котором «канониры» победили «Челси» со счетом 1:0.

Арсенал под руководством Микеля Артеты только в сезоне 2023/24 имел больше подобных матчей (23).

Вспомним все «сухие» матчи лондонцев в сезоне.

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)

Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0

АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4

АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0

АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1

Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3

АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0

Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3

АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2

Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2

АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0

АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1