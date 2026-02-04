Украина. Премьер лига04 февраля 2026, 13:40 | Обновлено 04 февраля 2026, 13:42
425
1
На радаре пятеро. Рух может усилиться игроками Карпат
Они будут играть на правах аренды
04 февраля 2026, 13:40 | Обновлено 04 февраля 2026, 13:42
425
Как стало известно Sport.ua, за «Рух» во второй половине чемпионата УПЛ могут выступать игроки «Карпат»: Владимир Адамюк, Юрий Кокодиняк, Игорь Невес, Артур Шах, Фабиано.
По имеющейся информации, переговоры между клубами на финишной прямой. Речь идет о выступлениях на правах аренды.
В настоящее время футболисты «Рух» занимают десятое место в УПЛ, набрав 19 очков.
Ранее «Карпаты» определились с еще одним новичком.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 февраля 2026, 04:02 1
Украинец посетил шоу в Нью-Йорке
Футбол | 04 февраля 2026, 12:14 0
Богдан Редушко на 52-й минуте отличился ударом издалека, но гости забили снова
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Футбол | 03.02.2026, 12:51
Футбол | 04.02.2026, 05:22
Популярные новости
02.02.2026, 13:10
02.02.2026, 18:53 3
03.02.2026, 00:11 1
03.02.2026, 08:35 11
02.02.2026, 14:01 8
03.02.2026, 05:55 95
04.02.2026, 05:02
03.02.2026, 07:00
не ценят его в Карпатах, парень как для УПЛ весьма не плох.