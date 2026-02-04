На радаре пятеро. Рух может усилиться игроками Карпат

Как стало известно Sport.ua, за «Рух» во второй половине чемпионата УПЛ могут выступать игроки «Карпат»: Владимир Адамюк, Юрий Кокодиняк, Игорь Невес, Артур Шах, Фабиано.

По имеющейся информации, переговоры между клубами на финишной прямой. Речь идет о выступлениях на правах аренды.

В настоящее время футболисты «Рух» занимают десятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее «Карпаты» определились с еще одним новичком.