Источник: главный аутсайдер УПЛ может подписать украинского защитника

Главный аутсайдер Украинской Премьер-лиги СК Полтава возьмет на просмотр покинувшего «Александрию» украинского защитника Илью Уханя.

По информации источника, 22-летний правый защитник примет участие в финальной части зимних сборов команды Игоря Тимченко и Павла Матвийченко – на выходных полтавчане переберутся в Закарпатье.

После чего и будет принято решение о дальнейшей судьбе молодого футболиста, который выступал еще и за команды всех возрастов Черноморца, Колоса, Кривбасса и Мариуполя.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.