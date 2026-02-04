Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: главный аутсайдер УПЛ может подписать украинского защитника
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 14:48
Источник: главный аутсайдер УПЛ может подписать украинского защитника

Илья Ухань может оказаться в СК «Полтава»

Источник: главный аутсайдер УПЛ может подписать украинского защитника
ФК Александрия.

Главный аутсайдер Украинской Премьер-лиги СК Полтава возьмет на просмотр покинувшего «Александрию» украинского защитника Илью Уханя.

По информации источника, 22-летний правый защитник примет участие в финальной части зимних сборов команды Игоря Тимченко и Павла Матвийченко – на выходных полтавчане переберутся в Закарпатье.

После чего и будет принято решение о дальнейшей судьбе молодого футболиста, который выступал еще и за команды всех возрастов Черноморца, Колоса, Кривбасса и Мариуполя.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полтава Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
