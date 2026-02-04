Хавбеком Динамо все еще интересуются. Ранее клуб отказался от продажи

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек Динамо Владимир Бражко остается в сфере интересов многих европейских клубов, однако официальных предложений сейчас нет.

Год назад киевляне отказались продать Бражко в Вулверхэмптон, а после этого игрок потерял форму и слухов о трансфере почти нет.

Однако в случае возвращения в свою лучшую форму Владимир еще может перебраться в хороший чемпионат, так как клубы продолжают за ним следить.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 22 матча и забил 2 гола.