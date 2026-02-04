Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хавбеком Динамо все еще интересуются. Ранее клуб отказался от продажи
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 16:25
Хавбеком Динамо все еще интересуются. Ранее клуб отказался от продажи

Бражко позже еще может сменить команду

Хавбеком Динамо все еще интересуются. Ранее клуб отказался от продажи
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек Динамо Владимир Бражко остается в сфере интересов многих европейских клубов, однако официальных предложений сейчас нет.

Год назад киевляне отказались продать Бражко в Вулверхэмптон, а после этого игрок потерял форму и слухов о трансфере почти нет.

Однако в случае возвращения в свою лучшую форму Владимир еще может перебраться в хороший чемпионат, так как клубы продолжают за ним следить.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 22 матча и забил 2 гола.

Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
