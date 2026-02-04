Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 16:45
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить

Дибанго по каким-то причинам не хочет покидать команду

ФК Кривбасс. Иван Дибанго

По информации журналиста Виктора Вацко, у Кривбасса этой зимой были предложения по защитнику Ивану Дибанго сразу от трех клубов.

Лидером команды интересовался представитель МЛС Хьюстон Динамо, польская команда Ягеллония и харьковский Металлист 1925, однако трансфер не состоялся.

Сообщается, что сам Дибанго отказал всех этим клубам. При этом нет информации, почему принято такое решение.

Стоит сказать, что контракт Ивана истекает летом этого года и игрок близок к тому, чтобы уйти свободным агентом.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 8 матчей.

