Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Казахстанский тренер прибыл в расположение киевского Динамо
Украина. Премьер лига
Казахстанский тренер прибыл в расположение киевского Динамо

Денис Мамонов будет проходить практику в штабе наставника «бело-синих» Игоря Костюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Мамонов

Казахстанский тренер Денис Мамонов прибыл в расположение киевского «Динамо», которое проводит тренировочные сборы в Турции. Об этом сообщил журналист и инсайдер Эльман Аманбаев.

По информации источника, 44-летний специалист будет проходить практику в тренерском штабе Игоря Костюка. Никакой дополнительной информации Аманбаев не сообщил.

Мамонов с января нынешнего года работает ассистентом главного тренера ФК «Окжетпес», который занял восьмое место в сезоне 2025 чемпионата Казахстана.

В течении своей карьеры специалист работал с «Кайратом», «Жетысу», «Атырау» и другими местными командами, а также возглавлял молодежную сборную Казахстана.

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины – 20 февраля «бело-синие» на домашней арене сыграют против львовского «Руха». Поединок 17-го тура Премьер-лиги начнется в 18:00 по киевскому времени.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу Окжетпес Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Telegram
Gordey
Нашел где учится
Ответить
-7
