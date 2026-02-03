Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:07 | Обновлено 03 февраля 2026, 20:08
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

Киевское «Динамо» интересуется украинским вратарем испанского «Вильярреала» Яковом Кинарейкиным, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, «желтая субмарина» не против отпустить 22-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа.

«Вильярреал» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 21 матче.

Яков Кинарейкин в сезоне 2025/26 провел 3 поединка за вторую команду «Вильярреала» в третьем дивизионе Испании, пропустив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может отпустить Константина Вивчаренко.

Saar
Пздц. Ще одне дно,як белунце, тягнуть у Динамо.
Ответить
0
