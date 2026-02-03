Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевское «Динамо» интересуется украинским вратарем испанского «Вильярреала» Яковом Кинарейкиным, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, «желтая субмарина» не против отпустить 22-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа.

«Вильярреал» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 21 матче.

Яков Кинарейкин в сезоне 2025/26 провел 3 поединка за вторую команду «Вильярреала» в третьем дивизионе Испании, пропустив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может отпустить Константина Вивчаренко.