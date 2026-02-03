Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 21:48 | Обновлено 03 февраля 2026, 21:49
849
0

Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию

Гамбийский легионер продолжит выступать в УПЛ

03 февраля 2026, 21:48 | Обновлено 03 февраля 2026, 21:49
849
0
Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Рух» и «Карпаты» достигло договоренности, что нападающий из Гамбии Бабукарр Фаал подпишет контракт с «зелено-белыми».

Ожидается, что он присоединится к «Карпатам» на испанском сборе в конце этой недели.

Прошлой осенью 22-летний африканец провел в составе «Руха» 16 календарных поединков в чемпионате УПЛ и забил семь голов.

Известный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Тем временем также стало известно, что за «Карпаты» не будет выступать опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, который в первой части чемпионата принял участие в 13 календарных матчах и стал автором двух забитых мячей.

Зато нападающий «зелено-белых» бразилец Игор Невес может вторую половину чемпионата провести в составе «Руха» на правах аренды.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 9-е место, набрав 19 очков.

Ранее новый тренер «Карпат» рассказал, как будет играть его команда.

По теме:
В Манчестер Сити нашли замену Холанду
«Это провокация». Экс-форвард сборной взбешен словами президента ФИФА
Звезда Ман Сити решил покинуть клуб. Он хочет перейти в Бенфику
Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бабукарр Фаал Карпаты Львов трансферы инсайд трансферы УПЛ Пабло Альварес Игор Невес
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 03 февраля 2026, 20:33 1
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим

Стэнли Куарши вскоре переезд в Киев

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03 февраля 2026, 07:47 3
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны

В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран

УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
Бокс | 03.02.2026, 00:11
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03.02.2026, 18:01
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 33
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем