Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Рух» и «Карпаты» достигло договоренности, что нападающий из Гамбии Бабукарр Фаал подпишет контракт с «зелено-белыми».

Ожидается, что он присоединится к «Карпатам» на испанском сборе в конце этой недели.

Прошлой осенью 22-летний африканец провел в составе «Руха» 16 календарных поединков в чемпионате УПЛ и забил семь голов.

Известный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Тем временем также стало известно, что за «Карпаты» не будет выступать опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, который в первой части чемпионата принял участие в 13 календарных матчах и стал автором двух забитых мячей.

Зато нападающий «зелено-белых» бразилец Игор Невес может вторую половину чемпионата провести в составе «Руха» на правах аренды.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 9-е место, набрав 19 очков.

