Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
Гамбийский легионер продолжит выступать в УПЛ
Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Рух» и «Карпаты» достигло договоренности, что нападающий из Гамбии Бабукарр Фаал подпишет контракт с «зелено-белыми».
Ожидается, что он присоединится к «Карпатам» на испанском сборе в конце этой недели.
Прошлой осенью 22-летний африканец провел в составе «Руха» 16 календарных поединков в чемпионате УПЛ и забил семь голов.
Известный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
Тем временем также стало известно, что за «Карпаты» не будет выступать опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, который в первой части чемпионата принял участие в 13 календарных матчах и стал автором двух забитых мячей.
Зато нападающий «зелено-белых» бразилец Игор Невес может вторую половину чемпионата провести в составе «Руха» на правах аренды.
Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 9-е место, набрав 19 очков.
Ранее новый тренер «Карпат» рассказал, как будет играть его команда.
