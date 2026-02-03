Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 – Атлетико U-19. Текстовая трансляция матча
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
04.02.2026 11:00 - : -
Атлетико Мадрид U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 февраля 2026, 22:18 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:23
39
0

Динамо U-19 – Атлетико U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Юношеской Лиги УЕФА

03 февраля 2026, 22:18 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:23
39
0
Динамо U-19 – Атлетико U-19. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 4 февраля, киевское «Динамо» U-19 продолжит свои выступления в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2025/2026. В 1/16 финала подопечные Павла Чередниченко будут противостоять сверстникам из мадридского «Атлетико» Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени.

По завершении всех матчей в рамках «Пути Лиги чемпионов» и «Пути чемпионов» Юношеская Лига УЕФА переходит в фазу плей-офф, которая начинается с 1/16 финала. В нее попали 22 лучшие команды турнирной таблицы «Пути Лиги чемпионов» и 10 команд-победительниц противостояний 3-го раунда «Пути чемпионов», среди которых и «Динамо».

В нынешней кампании «Динамо» уже повторило свое прошлогоднее достижение. Во 2-м раунде «Пути чемпионов» «бело-синие» одолели шведскую «Броммапойкарну» (3:1 по сумме двух матчей), а в 3-м раунде оказались сильнее шотландского «Хиберниана» (2:1 по сумме двух матчей).

Мадридский «Атлетико» попал в Юношескую Лигу УЕФА через «Путь Лиги чемпионов». Там юные «матрасники» сыграли шесть поединков. «Атлетико» начал свою кампанию нулевой ничьей с «Ливерпулем», после которой последовали победы над «Айнтрахтом» (2:1), «Арсеналом» (4:3), «Юнионом» (5:0) и «Интером» (4:1). Несмотря на поражение от «ПСВ» (1:3), мадридцы заняли 7 место в общей турнирной таблице «Пути Лиги чемпионов» с 13 набранными очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Атлетико» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта

По теме:
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу ЮЛУ против Атлетико Мадрид U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 Атлетико Мадрид U-19
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 31
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03 февраля 2026, 10:49 2
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 03.02.2026, 14:15
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Футбол | 02.02.2026, 22:47
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03.02.2026, 21:11
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 7
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 93
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем