Динамо Киев U19

В среду, 4 февраля, киевское «Динамо» U-19 продолжит свои выступления в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2025/2026. В 1/16 финала подопечные Павла Чередниченко будут противостоять сверстникам из мадридского «Атлетико» Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени.

По завершении всех матчей в рамках «Пути Лиги чемпионов» и «Пути чемпионов» Юношеская Лига УЕФА переходит в фазу плей-офф, которая начинается с 1/16 финала. В нее попали 22 лучшие команды турнирной таблицы «Пути Лиги чемпионов» и 10 команд-победительниц противостояний 3-го раунда «Пути чемпионов», среди которых и «Динамо».

В нынешней кампании «Динамо» уже повторило свое прошлогоднее достижение. Во 2-м раунде «Пути чемпионов» «бело-синие» одолели шведскую «Броммапойкарну» (3:1 по сумме двух матчей), а в 3-м раунде оказались сильнее шотландского «Хиберниана» (2:1 по сумме двух матчей).

Мадридский «Атлетико» попал в Юношескую Лигу УЕФА через «Путь Лиги чемпионов». Там юные «матрасники» сыграли шесть поединков. «Атлетико» начал свою кампанию нулевой ничьей с «Ливерпулем», после которой последовали победы над «Айнтрахтом» (2:1), «Арсеналом» (4:3), «Юнионом» (5:0) и «Интером» (4:1). Несмотря на поражение от «ПСВ» (1:3), мадридцы заняли 7 место в общей турнирной таблице «Пути Лиги чемпионов» с 13 набранными очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Атлетико» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта