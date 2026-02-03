ФОТО. Милевский обратился к Алиеву: «Всегда большое удовольствие»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский обратился к своему другу и экс-партнеру по команде Александру Алиеву по случаю его 41-летия:

«Кентуха, с днем рождения тебя✊🫂!!! Всегда большое удовольствие играть вместе с тобой🤝👋⚽️!!!!! Здоровья и добра тебе и твоим детям!!!!🍾».

Артем Милевский и Александр Алиев вместе защищали цвета киевского «Динамо» и национальной сборной Украины.

