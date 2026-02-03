Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 21:53 |
ФОТО. Милевский обратился к Алиеву: «Всегда большое удовольствие»
Артем поздравил своего друга с днем рождения
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский обратился к своему другу и экс-партнеру по команде Александру Алиеву по случаю его 41-летия:
«Кентуха, с днем рождения тебя✊🫂!!! Всегда большое удовольствие играть вместе с тобой🤝👋⚽️!!!!! Здоровья и добра тебе и твоим детям!!!!🍾».
Артем Милевский и Александр Алиев вместе защищали цвета киевского «Динамо» и национальной сборной Украины.
Завтра буде новина: "Як Мілевський і Алієв похмелялися"
Blat’, ta ty zaibav, zroby sobi normal’nu rozkladku!
