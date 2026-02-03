«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Заявление президента FIFA Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международные соревнования абсолютно оторвано от реальности, и я глубоко разочарован им.

Реальность такова: мы уже 4 года переживаем полномасштабную войну. Сотни тысяч людей погибли. Города разрушены. Гражданская, спортивная, энергетическая и отопительная инфраструктура разрушена. Жизнь миллионов людей разрушена.

Я хочу публично спросить господина Инфантино. Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за 4 года войны он ни разу не приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит? Пусть приедет и посмотрит, как живут люди. Как дети играют в футбол в Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве и Львове – под сирены воздушной тревоги, рядом с бомбоубежищами, под постоянной угрозой ракет и дронов.

Я приглашаю господина Инфантино посетить наш первый матч в феврале. Пусть он поговорит с нашими игроками – Дмитрием Разныком, который потерял брата на войне, и Денисом Твардовским, чей отец также погиб, защищая Украину. Всего два дня назад 16 украинских горняков погибли, когда российский дрон попал в автобус, в котором они ехали. Многие из них были болельщиками ФК «Шахтер». Эта ужасная ситуация не прекращается.

И заявление о возвращении российского футбола не является «шагом к миру». Это продолжение этой ужасной ситуации. Это попытка притвориться, что войны и агрессии не существует. Футбол не может существовать вне реальности. И он не имеет права закрывать глаза на зло.

Господин Инфантино также должен задуматься над этим: поддерживая возвращение россии в международные соревнования, он примет не только спортивное решение, но и политическое и моральное. Такое решение несет ответственность – в частности, ответственность за соучастие в замалчивании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных россией против Украины».