Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 19:15 |
1304
3

«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией

Генеральный директор «Шахтера» выступил с заявлением

03 февраля 2026, 19:15 |
1304
3 Comments
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Заявление президента FIFA Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международные соревнования абсолютно оторвано от реальности, и я глубоко разочарован им.

Реальность такова: мы уже 4 года переживаем полномасштабную войну. Сотни тысяч людей погибли. Города разрушены. Гражданская, спортивная, энергетическая и отопительная инфраструктура разрушена. Жизнь миллионов людей разрушена.

Я хочу публично спросить господина Инфантино. Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за 4 года войны он ни разу не приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит? Пусть приедет и посмотрит, как живут люди. Как дети играют в футбол в Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве и Львове – под сирены воздушной тревоги, рядом с бомбоубежищами, под постоянной угрозой ракет и дронов.

Я приглашаю господина Инфантино посетить наш первый матч в феврале. Пусть он поговорит с нашими игроками – Дмитрием Разныком, который потерял брата на войне, и Денисом Твардовским, чей отец также погиб, защищая Украину. Всего два дня назад 16 украинских горняков погибли, когда российский дрон попал в автобус, в котором они ехали. Многие из них были болельщиками ФК «Шахтер». Эта ужасная ситуация не прекращается.

И заявление о возвращении российского футбола не является «шагом к миру». Это продолжение этой ужасной ситуации. Это попытка притвориться, что войны и агрессии не существует. Футбол не может существовать вне реальности. И он не имеет права закрывать глаза на зло.

Господин Инфантино также должен задуматься над этим: поддерживая возвращение россии в международные соревнования, он примет не только спортивное решение, но и политическое и моральное. Такое решение несет ответственность – в частности, ответственность за соучастие в замалчивании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных россией против Украины».

По теме:
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
Клуб УПЛ разыскивает звездного легионера. Футболист устроил демарш
Новичок Полесья: «Цель на сезон? Взять чемпионство»
ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война Сергей Палкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02 февраля 2026, 22:02 2
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу

ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
Футбол | 03 февраля 2026, 13:51 6
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте

В другом поединке дня в Португалии Брага взяла три очка в гостях

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03.02.2026, 05:55
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 17:05
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
0665826283
Підтримую Палкіна !  А інфатіна та просто продався ублюдкам московським , бо сам він ублюдок !
Ответить
+6
Saar
Інфантіно ,як Генсек ООН Гутьєреш- два вилупка. Два латентних підороса!
Ответить
+4
----
Кстати, а кто-то слышал Рината о ситуации с убийством Раиссей 16 шахтеров ДТЭК?
Ответить
+1
Популярные новости
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем