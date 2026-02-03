ОФИЦИАЛЬНО. Верона определилась с тренером на следующий матч Серии А

«Верона» объявила на официальном сайте о назначении временно исполняющим обязанности главного тренера Паоло Саммарко.

42-летний итальянец будет руководить командой в следующем матче Серии А против «Пизы».

Саммарко тренирует Примаверу «Вероны», которую возглавляет с 2022 года.

Как футболист он выступал в Серии А за «Кьево», «Сампдорию», «Удинезе» и «Фрозиноне».

После 23 сыгранных матчей «Верона» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, из-за чего был уволен предыдущий наставник команды Паоло Дзанетти.