Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Верона определилась с тренером на следующий матч Серии А
Италия
03 февраля 2026, 19:58 | Обновлено 03 февраля 2026, 20:04
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верона определилась с тренером на следующий матч Серии А

Паоло Саммарко назначен временно исполняющий обязанности главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Саммарко

«Верона» объявила на официальном сайте о назначении временно исполняющим обязанности главного тренера Паоло Саммарко.

42-летний итальянец будет руководить командой в следующем матче Серии А против «Пизы».

Саммарко тренирует Примаверу «Вероны», которую возглавляет с 2022 года.

Как футболист он выступал в Серии А за «Кьево», «Сампдорию», «Удинезе» и «Фрозиноне».

После 23 сыгранных матчей «Верона» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, из-за чего был уволен предыдущий наставник команды Паоло Дзанетти.

Верона Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Чирко Источник: ФК Верона
