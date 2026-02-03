ОФИЦИАЛЬНО. Верона определилась с тренером на следующий матч Серии А
Паоло Саммарко назначен временно исполняющий обязанности главного тренера
«Верона» объявила на официальном сайте о назначении временно исполняющим обязанности главного тренера Паоло Саммарко.
42-летний итальянец будет руководить командой в следующем матче Серии А против «Пизы».
Саммарко тренирует Примаверу «Вероны», которую возглавляет с 2022 года.
Как футболист он выступал в Серии А за «Кьево», «Сампдорию», «Удинезе» и «Фрозиноне».
После 23 сыгранных матчей «Верона» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, из-за чего был уволен предыдущий наставник команды Паоло Дзанетти.
Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 3, 2026
Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.#HVFC pic.twitter.com/ZJGcRN0tzP
