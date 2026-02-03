ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А назначил главным тренером 33-летнего шведа

«Пиза» сообщила на официальном сайте о назначении главным тренером команды Оскара Хильемарка.

Шведский специалист подписал контракт с клубом до 30 июня 2027 года с опцией продления.

33-летний Хильемарк после завершения карьеры игрока в 28 лет в 2021 году начал тренерскую карьеру в датском «Ольборге». В 2024 году он вернулся в «Эльфсборг», за который выступал как игрок. Во главе команды он провел 69 матчей, в которых она одержала 34 победы, 12 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Под руководством Хильемарка «Эльфсборг» в прошлом сезоне вышел в лиговой этап Лиги Европы.