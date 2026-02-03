Владислав Ванат избежал наказания в матче чемпионата Испании
Украинский форвард нарушил правила в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Овьедо»
В субботу, 31 января, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Овьедо» и «Жирона». Подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1.
Форвард каталонского клуба и сборной Украины Владислав Ванат стал участником инцидента, который произошел на 24-й минуте. В борьбе с защитником соперника футболист «Жироны» отмахнулся от Давида Костаса, после чего тот рухнул на газон.
Игроки «Овьедо» требовали наказать украинца, считая, что он заслужил удаление, однако рефери решил оставить этот эпизод без внимания.
Бывший испанский арбитр, а ныне эксперт по судейству Павел Фернандес разобрал этот момент в социальных сетях и сообщил, что Ванат заслужил предупреждение:
«Реал Овьедо» требовал красной карточки для Ваната. Украинец нечаянно ударил рукой по лицу Давида Костаса, причинив ему травму. Это не красная карточка, но желтая – ее не увидели».
💥 | Alberola Rojas se lava las manos en una jugada polémica en El Carlos Tartiere. ⚪️🔵🇪🇸— Laliga News (@laligaa_neews) January 31, 2026
📌 Vanat le suelta el brazo intencionadamente a David Costas impactándole y haciéndole sangre en el rostro, ES ROJA
❌ Error del colegiado
🏟️ Real Oviedo - Girona pic.twitter.com/z8Au0WWxsc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер стремится к поединку в США
В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран