Владислав Ванат избежал наказания в матче чемпионата Испании

В субботу, 31 января, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Овьедо» и «Жирона». Подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1.

Форвард каталонского клуба и сборной Украины Владислав Ванат стал участником инцидента, который произошел на 24-й минуте. В борьбе с защитником соперника футболист «Жироны» отмахнулся от Давида Костаса, после чего тот рухнул на газон.

Игроки «Овьедо» требовали наказать украинца, считая, что он заслужил удаление, однако рефери решил оставить этот эпизод без внимания.

Бывший испанский арбитр, а ныне эксперт по судейству Павел Фернандес разобрал этот момент в социальных сетях и сообщил, что Ванат заслужил предупреждение:

«Реал Овьедо» требовал красной карточки для Ваната. Украинец нечаянно ударил рукой по лицу Давида Костаса, причинив ему травму. Это не красная карточка, но желтая – ее не увидели».