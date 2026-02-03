Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана сыграл впервые после повреждения, полученного в сентябре.

3 февраля клуб Украинской Премьер-лиги провел спарринг с немецким «Зонненхоф Госсашпах». Подопечные Арды Турана уступили со счетом 1:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В начале второго тайма на поле вышел Алиссон Сантана. Свой последний матч он провел 17 сентября 2025 года – тогда в матче Кубка Украины с «Полесьем» Ставки он получил переломом пятой плюсневой кости.