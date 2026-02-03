Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:06
670
0

Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч

После повреждения вернулся Алиссон Сантана

03 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:06
670
0
Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана сыграл впервые после повреждения, полученного в сентябре.

3 февраля клуб Украинской Премьер-лиги провел спарринг с немецким «Зонненхоф Госсашпах». Подопечные Арды Турана уступили со счетом 1:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В начале второго тайма на поле вышел Алиссон Сантана. Свой последний матч он провел 17 сентября 2025 года – тогда в матче Кубка Украины с «Полесьем» Ставки он получил переломом пятой плюсневой кости.

По теме:
Левый Берег – Виктория – 4:1. Разгром в спарринге. Видео голов, обзор матча
Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча
ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гроссашпах Алиссон Сантана травма
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона и Альбасете объявили стартовые составы на матч Кубка Испании
Футбол | 03 февраля 2026, 21:15 0
Барселона и Альбасете объявили стартовые составы на матч Кубка Испании
Барселона и Альбасете объявили стартовые составы на матч Кубка Испании

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 31
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03.02.2026, 19:15
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 7
Теннис
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 93
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем