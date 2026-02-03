Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:06
670
0
Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
После повреждения вернулся Алиссон Сантана
03 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:06
670
0
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана сыграл впервые после повреждения, полученного в сентябре.
3 февраля клуб Украинской Премьер-лиги провел спарринг с немецким «Зонненхоф Госсашпах». Подопечные Арды Турана уступили со счетом 1:2.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В начале второго тайма на поле вышел Алиссон Сантана. Свой последний матч он провел 17 сентября 2025 года – тогда в матче Кубка Украины с «Полесьем» Ставки он получил переломом пятой плюсневой кости.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2026, 21:15 0
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 31
Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Футбол | 03.02.2026, 19:15
Комментарии 0
Популярные новости
02.02.2026, 00:31 1
02.02.2026, 07:47 8
02.02.2026, 08:07 31
02.02.2026, 21:14 7
02.02.2026, 10:33 8
03.02.2026, 07:52 4
02.02.2026, 08:34 17
03.02.2026, 05:55 93