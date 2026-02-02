Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом

Испанская «Жирона» договорилась об условиях личного контракта с форвардом сборной Украины U-20 Александром Пищуром-младшим. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Стороны успешно обсудили все детали долгосрочного сотрудничества и теперь все зависит от того, когда 20-летний футболист присоединится к каталонском клубу.

На данный момент в составе «Жироны» уже есть три форварда, поэтому рассматривается вариант, при котором трансфер Пищура состоится после завершения сезона 2025/26.

Контракт украинца принадлежит венгерскому «Дьеру», который ранее дал согласие на переход форварда в чемпионат Испании.

Пищур является воспитанником черниговской «Десны», также играл в составе клуба «Мункач» в Украине. В феврале 2022 года перебрался в чемпионат Венгрии, где выступал за «Кишварду» и «Академию Пушкаша».

В июле 2025-го подписал контракт с ФК «Дьер», договорившись о сотрудничестве до июня 2028 года. Трансферная стоимость Пищура составляет 250 тысяч евро, однако «Жирона» отдаст за украинца около одного миллиона.

Форвард провел две игры в составе сборной Украины U-21 и известен своим внушительным ростом, который составляет 2,04 метра.

Александр Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе каталонской команды и присоединится к голкиперу Владиславу Крапивцову, вингеру Виктору Цыганкову и форварду Владиславу Ванату.