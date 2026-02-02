Мирон МАРКЕВИЧ: «Они напились и накурились, из тюрьмы так и не вышли»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич описал бандитов, которые напали на него в 2004 году.

«Хуже всего было, когда они напились и накурились. Могло замкнуть. Но один был более-менее адекватный, останавливал остальных. Самое страшное, что при этом ничего не можешь сделать... Трое из них из тюрьмы не вышли, а двух я потом видел – внешне вроде бы адекватные», – сказал Маркевич.

В 2004 году на известного украинского футбольного тренера Мирона Богдановича Маркевича было совершено разбойное нападение. Преступление произошло на его даче в городе Винники Львовской области. Неизвестные проникли в дом, избили тренера, требовали деньги и завладели частью имущества. Впоследствии правоохранительные органы задержали лиц, причастных к этому преступлению.