ФОТО. Сыновья Халка пошли по футбольному пути отца

Сыновья знаменитого бразильского форварда Халка – Иан и Тиаго – официально стали игроками академии «Атлетико Минейро». Об этом сообщил профиль Rising Ballers, опубликовав фото с подписания контрактов.

Сам Халк, которому сейчас 39 лет, по-прежнему выступает за «Атлетико Минейро» и близок к знаковому рубежу – 300 матчей за клуб в черно-белой форме. На фоне этого событие приобретает особый символизм: его сыновьям по 17 и 15 лет, и в теории они могут однажды выйти на поле вместе с отцом.

В публикации отмечается, что подобный сценарий звучит почти нереально, но в футбольной Бразилии такие истории воспринимаются как часть магии игры. Продолжение династии Халка уже сейчас вызывает большой интерес у болельщиков, а сам форвард не скрывает гордости за сыновей.

Для фанатов «Атлетико Минейро» и бразильского футбола в целом это не просто трансферная новость, а красивая история о наследии, семье и поколениях, которые продолжают писать одну и ту же футбольную главу.