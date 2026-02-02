У кого 9.7? Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч против Тонделы

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» и завершилась со счетом 0:0.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.6.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте. Его перфоманс оценили в 6.8 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Тонделы» Бернарду, который совершил 10 сейвов и получил оценку 9.7.

Оценки за матч Тондела – Бенфика: