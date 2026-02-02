Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
02 февраля 2026, 01:52 |
У кого 9.7? Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч против Тонделы

Бенфика сыграла в нулевую ничью

У кого 9.7? Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч против Тонделы
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» и завершилась со счетом 0:0.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.6.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте. Его перфоманс оценили в 6.8 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Тонделы» Бернарду, который совершил 10 сейвов и получил оценку 9.7.

Оценки за матч Тондела – Бенфика:

Тондела – Бенфика – 0:0. Чудо от вратаря. Видеообзор матча
5 минут Степанова. Известна оценка форварда за дебютный матч в Утрехте
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
