У кого 9.7? Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч против Тонделы
Бенфика сыграла в нулевую ничью
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии «Тонделой» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» и завершилась со счетом 0:0.
В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.6.
Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте. Его перфоманс оценили в 6.8 баллов.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Тонделы» Бернарду, который совершил 10 сейвов и получил оценку 9.7.
Оценки за матч Тондела – Бенфика:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26
Британец против боев с ютуберами, сообщил Уоррен