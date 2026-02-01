ВИДЕО. «Аякс имеет свой стиль». Зинченко рассказал о своем трансфере

Амстердамский клуб «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Зинченко в первом интервью в статусе игрока Аякса рассказал:

– «Аякс» имеет собственный стиль игры, и он мне хорошо подходит. Я с нетерпением жду. Я очень рад быть здесь. Я с нетерпением жду и не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде, познакомиться со всеми и сыграть свой первый матч для болельщиков.

Это заняло некоторое время. Это были напряженные дни с того момента, как я впервые услышал об этой возможности. Но, к счастью, все удалось, и я с нетерпением жду начала. Это большой клуб с богатой историей. Когда я услышал об этой возможности, я уже знал, что «Аякс» всегда играет в своем стиле, и он мне хорошо подходит. Я с нетерпением жду.

Сколько себя помню, «Аякс» всегда играет в комбинационный и привлекательный футбол. Надеюсь, он мне подойдет. Похоже ли это немного на «Манчестер Сити»? И «Сити», и «Арсенал» любят доминировать в игре, и мне это очень нравится.

Да, я общался с Юрриеном Тимбером, с которым играл в «Арсенале». Он был первым человеком, которому я позвонил по поводу «Аякса». Он говорил только положительные вещи, сказал, что это большой клуб и что мне здесь понравится. У меня не было сомнений.

Я понимаю, что я один из самых опытных игроков команды, и надеюсь помочь молодым игрокам в их развитии. Это роль, которая мне подходит, и я сделаю все возможное, чтобы выполнить то, чего от меня ожидает клуб. Я понимаю свою роль и с нетерпением жду начала.

Что помню из двух матчей на «Йохан Кройф Арене»? Я мало что помню, но последний раз это был матч Нидерланды – Украина на Евро-2020, мы проиграли 2:3, пропустили гол на последних минутах. Было неприятно проигрывать, но атмосфера была отличная. Стадион великолепен, и когда я только проходил по коридору, у меня появилось еще больше желания начать.

Я чувствую себя хорошо и посмотрим, согласен ли с этим тренерский штаб. Больше всего жду свой первый матч для болельщиков и в целом возможности познакомиться со всеми и начать.

Если мы снова будем здесь в конце сезона, я хотел бы, чтобы мы выиграли все матчи, а потом посмотрим, где финишируем. Я знаю, какие цели у клуба, и что я должен делать, что могу принести, так что нам нужно просто усердно работать и посмотреть, куда это нас приведет.

ВИДЕО. «Аякс имеет свой стиль». Зинченко рассказал о своем трансфере