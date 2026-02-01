АЛЬКАРАС: Никто не знает, как усердно я работал, чтобы выиграть этот трофей

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас выступил с речью после выигранного трофея Открытого чемпионата Австралии 2026 – в финале испанец одолел Новака Джоковича:

«Прежде всего, я просто хотел бы сказать о Новаке. Я думаю, он, безусловно, заслуживает оваций. Вы говорите о том, что я делаю какие-то вещи, удивительные вещи, но то, что делаешь ты, – это действительно вдохновляет. Не только игроков, теннисистов, но спортсменов и вообще всех людей по всему миру. Для меня в том числе. Просто правильная работа, тяжелая работа каждый день с командой, на каждом турнире, и такая великолепная игра – мне просто невероятно нравится смотреть, как ты играешь. Для меня было честью делить с тобой раздевалку, делить корт и, как я сказал, смотреть, как ты играешь. Так что огромное спасибо за то, что ты делаешь, потому что это действительно заряжает. Это действительно вдохновляет меня.

Моя команда – вот она там, в том углу. Я думаю, никто не знает, насколько усердно я работал, чтобы завоевать этот трофей. Я просто гнался за этим моментом с предсезонной подготовки, и эмоционально это было немного похоже на американские горки. Мы прошли через это, стараясь не слышать того, что говорили люди перед приездом в Австралию, и просто делали правильную работу. Вы подталкивали меня каждый день делать все правильно. Поэтому я должен сказать, что я действительно благодарен всем, кто сейчас рядом со мной. И, как я сказал, этот трофей – он всегда ваш.

И я хочу продолжить. Для меня это немного странно, как сказал Джокович, видеть Рафу на трибунах. Думаю, это первый раз, если я не ошибаюсь, на профессиональном уровне, потому что я знаю, что ты смотрел мои матчи, когда мне было 14–15 лет. Прошло много времени. Но для меня огромная честь играть перед тобой. У нас были отличные битвы на корте – не так много, но все же. Для меня было честью делить корт, тренироваться, играть матчи, быть вместе в раздевалке. А теперь видеть, как ты смотришь мои матчи – это привилегия. Спасибо большое, что ты здесь.

И всем, кто сделал этот турнир возможным. Я много раз говорил: это великолепный турнир для игроков. Здесь каждый год все улучшают, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Я действительно ценю и очень благодарен за все, что вы делаете для нас. Я очень счастлив приезжать сюда каждый год. Это честь – играть здесь, в Мельбурне, каждый год. И я думаю, что эта привилегия – благодаря той любви, которую я получаю каждый раз, когда приезжаю. Это невероятная поддержка и огромная любовь – не только во время матчей, но и каждый раз, когда я выхожу на корт на тренировку. Я чувствую эту любовь от людей. Так что я просто хочу сказать спасибо. Спасибо большое за то, что подталкиваете меня к вершине.

За то, что поддерживаете меня в трудные моменты во время матчей. Все, что я могу сказать, – огромное спасибо, и я не могу дождаться, чтобы вернуться в следующем году. Спасибо».