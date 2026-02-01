Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.02.2026 16:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
Англия
01 февраля 2026, 23:50
Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26

Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля Ноттингем Форест и Кристал Пэлас расписали ничью в матче 24-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сити Граунд и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев на пятой минуте отличился Морган Гиббс-Уайт, а у гостей – Исмаила Сарр.

Сарр реализовал пенальти на 45+2-й минуте. Рефери назначил 11-метровый после того, как защитник Ноттингема Неко Уильямс выбил мяч с линии ворот рукой.

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пен.)

Удаление: Нико Уильямс, 45 (Ноттингем Форест)

Видеообзор матча

События матча

45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
45’
Неко Уильямс (Ноттингем Форест) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
