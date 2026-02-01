Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26
1 февраля Ноттингем Форест и Кристал Пэлас расписали ничью в матче 24-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Сити Граунд и завершилась со счетом 1:1.
У хозяев на пятой минуте отличился Морган Гиббс-Уайт, а у гостей – Исмаила Сарр.
Сарр реализовал пенальти на 45+2-й минуте. Рефери назначил 11-метровый после того, как защитник Ноттингема Неко Уильямс выбил мяч с линии ворот рукой.
АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля
Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Гиббс-Уайт, 5 – Сарр, 45+2 (пен.)
Удаление: Нико Уильямс, 45 (Ноттингем Форест)
Видеообзор матча
События матча
