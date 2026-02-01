Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист сбежал из Шахтера и не выходит на связь около полугода
Украина. Премьер лига
Футболист сбежал из Шахтера и не выходит на связь около полугода

У «горняков» проблемы с Ибрагимом Дабо

ФК Шахтар. Ибрагим Дабо

Вингер «Шахтера» Ибрагим Дабо перестал выходить на связь с донецким клубом.

По информации ТаТоТаке, футболист отсутствует в расположении юношеской команды с лета прошлого года. Сообщается, что некоторое время Дабо находился в Италии, после чего просто перестал выходить на связь. Контракт игрока с донецким клубом истекает летом 2026 года, а его дальнейшая судьба пока остается неизвестной.

В прошлом сезоне сенегальский игрок сыграл в семи матчах Премьер-лиги U-19, отличившись тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ибрагим Дабо
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
