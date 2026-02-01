Футболист сбежал из Шахтера и не выходит на связь около полугода

Вингер «Шахтера» Ибрагим Дабо перестал выходить на связь с донецким клубом.

По информации ТаТоТаке, футболист отсутствует в расположении юношеской команды с лета прошлого года. Сообщается, что некоторое время Дабо находился в Италии, после чего просто перестал выходить на связь. Контракт игрока с донецким клубом истекает летом 2026 года, а его дальнейшая судьба пока остается неизвестной.

В прошлом сезоне сенегальский игрок сыграл в семи матчах Премьер-лиги U-19, отличившись тремя забитыми мячами и тремя ассистами.