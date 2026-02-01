Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины

Украинский футболист Николай Шапаренко продлил соглашение с киевским «Динамо» на пять лет.

По информации Вацко, после подписания нового контракта Николай Шапаренко стал самым высокооплачиваемым игроком не только «Динамо», но и, возможно, всей Украинской Премьер-лиги.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получило предложение от «Жироны» в размере 2 миллионов евро, но руководство клуба отклонило его.