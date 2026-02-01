Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 23:42 | Обновлено 02 февраля 2026, 00:11
Шапаренко подписал соглашение на пять лет

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Украинский футболист Николай Шапаренко продлил соглашение с киевским «Динамо» на пять лет.

По информации Вацко, после подписания нового контракта Николай Шапаренко стал самым высокооплачиваемым игроком не только «Динамо», но и, возможно, всей Украинской Премьер-лиги.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получило предложение от «Жироны» в размере 2 миллионов евро, но руководство клуба отклонило его.

По теме:
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины готов вернуться в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
ФОТО. Динамо после поражения в спарринге получило два выходных дня
Динамо Киев Игорь Суркис продление контракта Николай Шапаренко Виктор Вацко
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Yaroslav
Вацко зі своїм ВатсАпп - задовбав вже всіх... Пихатий, самозакоханний брехун!!!
 Який за гроші все на світі продасть....
Ответить
0
