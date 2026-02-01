Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор

Смотрите видеообзор финала Открытого чемпионата Австралии 2026

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

1 февраля испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Алькарас одолел Джоковича в четырех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за 3 часа и 2 минуты. Карлос в пятый раз выиграл матч у Новака при пяти поражениях.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Алькарас впервые завоевал трофей Australian Open и собрал карьерный Grand Slam.

🏆 Australian Open 2026. Финал

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [4] – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Видеообзор матча

По теме:
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
ФОТО. Работа завершена? Что написал Алькарас после чемпионства на Aus Open
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
T-800
Рыбакина и Алькарас, гип-гип-Ураааа!!!
