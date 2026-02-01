Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор

1 февраля испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Алькарас одолел Джоковича в четырех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за 3 часа и 2 минуты. Карлос в пятый раз выиграл матч у Новака при пяти поражениях.

Алькарас впервые завоевал трофей Australian Open и собрал карьерный Grand Slam.

🏆 Australian Open 2026. Финал

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [4] – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Видеообзор матча