  4. Львовский Рух прибыл на сборы в Словению, где проведет 7 спаррингов
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 15:38
Львовский Рух прибыл на сборы в Словению, где проведет 7 спаррингов

Команда Ивана Федыка продолжает подготовку ко второй части сезона

ФК Рух Львов

В воскресенье, 1 февраля, делегация львовского «Руха» прибыла в Словению. «Желто-черные» будут базироваться в городе Чатеж, где проведут второй этап зимних сборов.

Во вторник, 3 февраля, «Рух» сыграет первый спарринг на зарубежных сборах, соперником львовской команды станет черногорская «Младость». Всего у «желто-черных» запланировано 7 спаррингов на сборах в Словении.

Соперниками «Руха» на сборах в Словении будут черногорская «Младость» (3 февраля), австрийская «Аустрия» из Клагенфурта (4 февраля), словенские клубы «Триглав» (7 февраля), «Радомле» (11 февраля), «Бринье» Гросупле (12 февраля) и «Олимпия» Любляна (14 февраля), а также хорватский «Рудеш» (второй матч за день, 7 февраля).

Наставник команды Иван Федык и его тренерский штаб взяли в Словению 26 футболистов.

