Испания31 января 2026, 07:32 |
1887
1
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не желает делить раздевалку с Холандом
31 января 2026, 07:32 |
1887
Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил «Реалу», что не хочет видеть Эрлинга Холанда в команде.
Француз стремится оставаться главной атакующей звездой и не готов делить роль бомбардира. В его окружении отмечают, что Мбаппе пришел на «Сантьяго Бернабеу», чтобы вести команду, забивать решающие голы и закрепить свое наследие.
В руководстве клуба понимают его позицию, но в то же время видят в Холанде уникальную возможность. Пока решение остается открытым, а Мбаппе задает курс атаки «сливочных».
Як на мене, наявність Мбаппе йде на шкоду команді, незважаючи на його вражаючі індивідуальні показники. "ПСЖ" без нього розквітло, з"явилася дійсно команда, а не група видатних індивідуальностей як Мбаппе, Мессі, Неймар, Рамос.