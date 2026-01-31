Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 января 2026, 07:32
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира

Мбаппе не желает делить раздевалку с Холандом

Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил «Реалу», что не хочет видеть Эрлинга Холанда в команде.

Француз стремится оставаться главной атакующей звездой и не готов делить роль бомбардира. В его окружении отмечают, что Мбаппе пришел на «Сантьяго Бернабеу», чтобы вести команду, забивать решающие голы и закрепить свое наследие.

В руководстве клуба понимают его позицию, но в то же время видят в Холанде уникальную возможность. Пока решение остается открытым, а Мбаппе задает курс атаки «сливочных».

Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Serhii P.
Холланд не буде грати в одній команді з Мбаппе. Вони просто не зможуть співіснувати разом, Мбаппе пробує вижити всіх конкурентів. Разом з ним у команді не змогли належним чином себе проявити ні Мессі, ні Неймар. Та й Вінісіус потух у "Реалі" після приходу Мбаппе. 
Як на мене, наявність Мбаппе йде на шкоду команді, незважаючи на його вражаючі індивідуальні показники. "ПСЖ" без нього розквітло, з"явилася дійсно команда, а не група видатних індивідуальностей як Мбаппе, Мессі, Неймар, Рамос. 
