Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил «Реалу», что не хочет видеть Эрлинга Холанда в команде.

Француз стремится оставаться главной атакующей звездой и не готов делить роль бомбардира. В его окружении отмечают, что Мбаппе пришел на «Сантьяго Бернабеу», чтобы вести команду, забивать решающие голы и закрепить свое наследие.

В руководстве клуба понимают его позицию, но в то же время видят в Холанде уникальную возможность. Пока решение остается открытым, а Мбаппе задает курс атаки «сливочных».