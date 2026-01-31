ВИДЕО. Последний тур Лиги Европы. Видео голов и обзор всех матчей

Вечером 29 января состоялись матчи 8-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день одновременно прошли 18 поединков заключительного тура.

Французский Лион и английская Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных и обосновались на первых двух строчках турнирной таблицы.

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Лига Европы УЕФА 2025/26

8-й тур, 29 января 2026

22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2

Голы: Роджерс, 64, Мингс, 76, Джимо-Алоба, 87 – Конате, 33, Йео, 49

22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1

Гол: Панош, 39

22:00. Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1

Голы: Антони, 17, Эззальзули, 32 – Тенгстедт, 77

22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция) – 2:1

Голы: Хейманс, 45 (пен), Карецас, 82 – Али, 4

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия) – 0:0

22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:0

Гол: Жиру, 90+2 (пен)

22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2

Голы: Имбер, 34, Мера, 55, Карабец, 88, Алехандро Гомес, 90+3 – Якумакис, 20, Мейте, 66

22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция) – 1:0

Гол: Станич, 42

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия) – 0:3

Голы: Роу, 35, Орсолини, 47, Побега, 90+4

22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:0

Голы: Шимшир, 49, Йенсен, 74

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0

Голы: Отвош, 17 (автогол), Игор Жезус, 21, 55, Макати, 90 (пен)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Таборда, 58 – Зюлковски, 80

22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1

Голы: Мора, 27, Моура, 36, Фернандес, 41 (автогол) – Гассама, 6

22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды) – 4:2

Голы: Нюгрен, 6, Виргевер, 10 (автогол), Энгельс, 19 (пен), Трасти, 66 – Де Вит, 44, Блейк, 62

22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция) – 1:1

Голы: Чисотти, 71 – Юксек, 19

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания) – 1:1

Голы: Бруно Дуарте, 89 – Фернандо Лопес, 88

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:0

Гол: Китеишвили, 85

22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:2

Голы: Ундав, 6, Демирович, 7, Чема Андрес, 90 – Гигович, 42, Лаупер, 57