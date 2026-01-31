Челси – Вест Хэм. Лондонское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 31 января, болельщики станут свидетелями лондонского дерби в 24-м туре Английской Премьер-лиги: «Челси» будет играть с «Вест Гэмом».
Местом проведения матча станет «Стемфорд Бридж». Начало игры – в 19:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Последний поединок команд, состоявшийся 22 августа, завершился победой «Челси» (5:1).
В общей сложности «пенсионеры» одержали победы в четырех предыдущих очных поединках против «молотобойцев».
В турнирной таблице «Вест Гэм» занимает 18-е место (20 баллов), «Челси» – пятое (37 очков).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
