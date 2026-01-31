Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб
Лига чемпионов
31 января 2026, 09:05 | Обновлено 31 января 2026, 09:36
1

Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб

Румыния больше не наберет очков, и у Шахтера есть шанс поднять Украину вверх

Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Экс-горняк Фред (справа) из Фенербахче против ФКСБ Стяуа

​Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиги Европы прошел последний 8-й тур.

Украинские команды не были представлены на этой евронеделе. Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 21. Хорватия (26.531), 22. Венгрия (25.937), 23. Румыния (25.250), 24. Сербия (25.250).

При этом у Румынии из еврокубков выбыл последний клуб ФКСБ Стяуа, не сумев обыграть Фенербахче (1:1), за который сыграл бразилец Фред, экс-игрок Шахтера.

Потенциально успешное выступление Шахтера в Лиге конференций (нужны две победы, как минимум, или же победа, ничья и бонусное очко за выход в четвертьфинал) может позволить Украине весной обойти Румынию.

У Хорватии остается в игре два клуба: Динамо Загреб и Риека, а Венгрия (Ференцварош) и Сербия (Црвена Звезда) имеют по одному представителю.

Азербайджан вышел на 26-е место (22.937), получив бонусные очки за выход Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов. У Словении (22.843) тоже остается в игре один клуб – Целе в Лиге конференций.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого. Из-за дисквалификации рф Украине может хватить и 23-го места.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 48-ю позицию. Киевское Динамо находится на 109-м месте в рейтинге.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 8-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 8-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Микола Унгурян
Карабах в наступному турі на виліт. тому навряд чи буде загроза зі сторони Азербайджану.
Основні конкуренти за 22 місце також швидше всього вилетять в матчах 1/16, але і для ШД надважке завдання щоб підняти Україну наа 22 місце.
АЛе, будемо сподіватись що їм це вдасться і зможуть дійти хоча б до півфіналів. 
