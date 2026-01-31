Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб
Румыния больше не наберет очков, и у Шахтера есть шанс поднять Украину вверх
Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
В Лиге чемпионов и Лиги Европы прошел последний 8-й тур.
Украинские команды не были представлены на этой евронеделе. Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций.
В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.
Выше располагаются: 21. Хорватия (26.531), 22. Венгрия (25.937), 23. Румыния (25.250), 24. Сербия (25.250).
При этом у Румынии из еврокубков выбыл последний клуб ФКСБ Стяуа, не сумев обыграть Фенербахче (1:1), за который сыграл бразилец Фред, экс-игрок Шахтера.
Потенциально успешное выступление Шахтера в Лиге конференций (нужны две победы, как минимум, или же победа, ничья и бонусное очко за выход в четвертьфинал) может позволить Украине весной обойти Румынию.
У Хорватии остается в игре два клуба: Динамо Загреб и Риека, а Венгрия (Ференцварош) и Сербия (Црвена Звезда) имеют по одному представителю.
Азербайджан вышел на 26-е место (22.937), получив бонусные очки за выход Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов. У Словении (22.843) тоже остается в игре один клуб – Целе в Лиге конференций.
Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого. Из-за дисквалификации рф Украине может хватить и 23-го места.
В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 48-ю позицию. Киевское Динамо находится на 109-м месте в рейтинге.
Лига чемпионов 2025/26. Результаты 8-го тура
Лига Европы 2025/26. Результаты 8-го тура
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет
Клубный рейтинг УЕФА 2026
Основні конкуренти за 22 місце також швидше всього вилетять в матчах 1/16, але і для ШД надважке завдання щоб підняти Україну наа 22 місце.
АЛе, будемо сподіватись що їм це вдасться і зможуть дійти хоча б до півфіналів.