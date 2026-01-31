Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины потерял последний клуб

​Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиги Европы прошел последний 8-й тур.

Украинские команды не были представлены на этой евронеделе. Шахтер ожидает соперника в 1/8 финала Лиги конференций.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 21. Хорватия (26.531), 22. Венгрия (25.937), 23. Румыния (25.250), 24. Сербия (25.250).

При этом у Румынии из еврокубков выбыл последний клуб ФКСБ Стяуа, не сумев обыграть Фенербахче (1:1), за который сыграл бразилец Фред, экс-игрок Шахтера.

Потенциально успешное выступление Шахтера в Лиге конференций (нужны две победы, как минимум, или же победа, ничья и бонусное очко за выход в четвертьфинал) может позволить Украине весной обойти Румынию.

У Хорватии остается в игре два клуба: Динамо Загреб и Риека, а Венгрия (Ференцварош) и Сербия (Црвена Звезда) имеют по одному представителю.

Азербайджан вышел на 26-е место (22.937), получив бонусные очки за выход Карабаха в плей-офф Лиги чемпионов. У Словении (22.843) тоже остается в игре один клуб – Целе в Лиге конференций.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого. Из-за дисквалификации рф Украине может хватить и 23-го места.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер занимает 48-ю позицию. Киевское Динамо находится на 109-м месте в рейтинге.

