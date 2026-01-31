Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский клуб ведет переговоры с Шахтером по центральному защитнику
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 10:14
Итальянский клуб ведет переговоры с Шахтером по центральному защитнику

«Дженоа» проявляет активный интерес к Алаа Граму

shakhtar.com. Алаа Грам

Итальянский «Дженоа» хочет подписать 24-летнего центрбека «Шахтера» и сборной Туниса Алаа Грама.

В настоящий момент клубы находятся на продвинутой стадии переговорного процесса.

Вероятнее всего, речь идет об аренде, при этом «Шахтер» настаивает на присутствии в договоре опции обязательного выкупа, в то время как «Дженоа» хочет сохранить в этом вопросе более гибкие условия.

Алаа Грам выступает за «Шахтер» с лета 2024 года. Он перешел из «Сфаксьена» за 2 миллиона евро, а в текущем сезоне провел 8 матчей (620 минут) во всех турнирах.

Алаа Грам Дженоа Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
