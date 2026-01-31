Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аматорский клуб из Винницкой области нацелился на Вторую лигу Украины
Украина. Вторая лига
31 января 2026, 10:49 | Обновлено 31 января 2026, 11:10
Президент ФК «Брацлав» Юрий Максименко рассказал о перспективах и планах команды

ФК Брацлав

Играющий президент аматорского клуба «Брацлав» Юрий Максименко (который также является главой Винницкой городской ассоциации футбола и Ассоциации футзала Винницкой области) рассказал о перспективах своей команды и планах попасть во Вторую лигу чемпионата Украины:

– Насколько соответствует действительности информация о том, что футбольный клуб «Брацлав» предлагал приобрести винницкую «Ниву» и занять ее место во Второй лиге?

– Было такое желание, это был разговор на уровне инвесторов клубов. На каком этапе оно остановилось – возможно, дай Бог, еще будет продолжаться, – посмотрим со временем. Было желание, были разговоры, но на сегодняшний день ФК «Брацлав» пошел своим путем.

На сегодняшний день уровень аматорского футбола, по сути, как во Второй лиге, лишь с несколько худшей инфраструктурой. И если в нашей лиге выступает девять команд, то, на мой взгляд, пять-шесть из них могут спокойно играть в высших лигах и показывать хороший результат.

– Что нужно футбольному клубу «Брацлав», чтобы также войти в эти пять-шесть команд? Как вы это видите – в формировании состава, в развитии клуба?

– В плане развития клуба сейчас мы работаем с молодежью, а впоследствии будем подбирать более опытных игроков, которых будет задача достойно представлять Винницу в чемпионате Второй лиги Украины. За счет опытных футболистов и с учетом того, что местная молодежь также будет в команде, – рассказал Юрий Максименко.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Николай Тытюк Источник: Sportarena
