ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»
Украинский нападающий Артем Степанов перешел из «Байера» в «Утрехт» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
Срок арендного соглашения по 18-летенму украинцу составляет полгода. У «Утрехта» будет опция выкупа Степанова, который будет носить 18 номер.
Первую половину текущего сезона Артем Степанов на правах аренды провел в «Нюрнберге», арендное соглашение с которым было расторгнуто. За 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах он успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
«В Утрехте чувствуешь себя прекрасно. «Утрехт» убедил меня своим четким спортивным видением, уверенностью в молодых игроках и сильным акцентом на развитие. У клуба большие амбиции и ясный план дальнейшего роста».
«Моя главная цель – совершенствоваться каждый день, быть полезным для команды и помогать клубу добиваться наилучших результатов. Я хочу показать свои лучшие качества, забивать голы, отдавать голевые передачи и вносить свой вклад в победы ФК «Утрехт». Я обещаю выкладываться на полную и бороться за клуб в каждом матче», – сказал украинский бомбардир.
Artem is hier 🔒 pic.twitter.com/2hUWZc9Ms8— FC Utrecht (@fcutrecht) January 30, 2026
