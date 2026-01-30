Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков

30 января состоялся товарищеский матч «Феникс-Мариуполя», где подопечные Максима Фещука сыграли вничью 0:0 в контрольном матче со второлиговой «Скалой 1911».

Как стало известно Sport.ua, четвертьфиналист Кубка Украины подписал контракт с защитником Назаром Балабой, который прошлой осенью играл за клуб ЮКСА. Воспитанник «Динамо» также выступал в составе ровенского «Вереса».

По имеющейся информации, на просмотре в «Феникс-Мариуполе» также находятся Ростислав Русин из «Черноморца» и Назар Грицак из «Скалы 1911».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Украины «Феникс-Мариуполь» померяется силами 17 марта со еще одним представителем Первой лиги – «Черниговом».

Ранее сообщалось, что четвертьфиналист Кубка Украины может подписать восемь новых футболистов.