  4. Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков
Украина. Первая лига
30 января 2026, 20:41 |
Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков

Очередной спарринг «Феникса-Мариуполя» и очередной новичок

ФК Верес Ровно. Назар Балаба

30 января состоялся товарищеский матч «Феникс-Мариуполя», где подопечные Максима Фещука сыграли вничью 0:0 в контрольном матче со второлиговой «Скалой 1911».

Как стало известно Sport.ua, четвертьфиналист Кубка Украины подписал контракт с защитником Назаром Балабой, который прошлой осенью играл за клуб ЮКСА. Воспитанник «Динамо» также выступал в составе ровенского «Вереса».

По имеющейся информации, на просмотре в «Феникс-Мариуполе» также находятся Ростислав Русин из «Черноморца» и Назар Грицак из «Скалы 1911».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Украины «Феникс-Мариуполь» померяется силами 17 марта со еще одним представителем Первой лиги – «Черниговом».

Ранее сообщалось, что четвертьфиналист Кубка Украины может подписать восемь новых футболистов.

По теме:
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
В ПФЛ рассказали о ситуации с клубом Второй лиги. Снимется ли с турнира?
трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент Ростислав Русин Назар Балаба Иван Ермачков Феникс-Мариуполь инсайд Максим Фещук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
