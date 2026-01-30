УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Первые матчи состоятся 17/18 февраля, второй раз соперники встретятся 24/25 февраля
В пятницу, 30 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которой своих соперников узнали и украинские футболисты.
Мадридский «Реал» (Андрей Лунин) сыграет против португальской «Бенфики» (Анатолий Трубин и Георгий Судаков) а ПСЖ (Илья Забарный) встретится с французским «Монако».
Соперником «Карабаха» (Алексей Кащук) станет английский «Ньюкасл», а «Олимпиакосу» (Роман Яремчук) придется померятся силами с немецким «Байером».
Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал точные даты и время поединков стадии 1/16 финала. Первые матчи команды проведут 17/18 февраля, второй раз соперникам придется встретиться 24/25 февраля.
Расписание матчей 1/16 финала Лиги чемпионов:
Первые матчи
- 17 февраля, 19:45 – Галатасарай – Ювентус
- 17 февраля, 22:00 – Монако – ПСЖ
- 17 февраля, 22:00 – Боруссия Д – Аталанта
- 17 февраля, 22:00 – Бенфика – Реал Мадрид
- 18 февраля, 19:45 – Карабах – Ньюкасл
- 18 февраля, 22:00 – Брюгге – Атлетико
- 18 февраля, 22:00 – Буде-Глимт – Интер
- 18 февраля, 22:00 – Олимпиакос – Байер
Ответные матчи
- 24 февраля, 19:45 – Атлетико – Брюгге
- 24 февраля, 22:00 – Байер – Олимпиакос
- 24 февраля, 22:00 – Интер – Буде-Глимт
- 24 февраля, 22:00 – Ньюкасл – Карабах
- 25 февраля, 19:45 – Аталанта – Боруссия Д
- 25 февраля, 22:00 – Ювентус – Галатасарай
- 25 февраля, 22:00 – ПСЖ – Монако
- 25 февраля, 22:00 – Реал Мадрид – Бенфика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе будут ждать, пока он адаптируется
Полтавский клуб заинтересован в услугах Дмитрия Коркишко и Кирилла Матвеева