УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?

В пятницу, 30 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которой своих соперников узнали и украинские футболисты.

Мадридский «Реал» (Андрей Лунин) сыграет против португальской «Бенфики» (Анатолий Трубин и Георгий Судаков) а ПСЖ (Илья Забарный) встретится с французским «Монако».

Соперником «Карабаха» (Алексей Кащук) станет английский «Ньюкасл», а «Олимпиакосу» (Роман Яремчук) придется померятся силами с немецким «Байером».

Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал точные даты и время поединков стадии 1/16 финала. Первые матчи команды проведут 17/18 февраля, второй раз соперникам придется встретиться 24/25 февраля.

Расписание матчей 1/16 финала Лиги чемпионов:

Первые матчи

17 февраля, 19:45 – Галатасарай – Ювентус

17 февраля, 22:00 – Монако – ПСЖ

17 февраля, 22:00 – Боруссия Д – Аталанта

17 февраля, 22:00 – Бенфика – Реал Мадрид

18 февраля, 19:45 – Карабах – Ньюкасл

18 февраля, 22:00 – Брюгге – Атлетико

18 февраля, 22:00 – Буде-Глимт – Интер

18 февраля, 22:00 – Олимпиакос – Байер

Ответные матчи