Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 января 2026, 20:49
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?

Первые матчи состоятся 17/18 февраля, второй раз соперники встретятся 24/25 февраля

УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Килиан Мбаппе

В пятницу, 30 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которой своих соперников узнали и украинские футболисты.

Мадридский «Реал» (Андрей Лунин) сыграет против португальской «Бенфики» (Анатолий Трубин и Георгий Судаков) а ПСЖ (Илья Забарный) встретится с французским «Монако».

Соперником «Карабаха» (Алексей Кащук) станет английский «Ньюкасл», а «Олимпиакосу» (Роман Яремчук) придется померятся силами с немецким «Байером».

Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал точные даты и время поединков стадии 1/16 финала. Первые матчи команды проведут 17/18 февраля, второй раз соперникам придется встретиться 24/25 февраля.

Расписание матчей 1/16 финала Лиги чемпионов:

Первые матчи

  • 17 февраля, 19:45 – Галатасарай – Ювентус
  • 17 февраля, 22:00 – Монако – ПСЖ
  • 17 февраля, 22:00 – Боруссия Д – Аталанта
  • 17 февраля, 22:00 – Бенфика – Реал Мадрид
  • 18 февраля, 19:45 – Карабах – Ньюкасл
  • 18 февраля, 22:00 – Брюгге – Атлетико
  • 18 февраля, 22:00 – Буде-Глимт – Интер
  • 18 февраля, 22:00 – Олимпиакос – Байер

Ответные матчи

  • 24 февраля, 19:45 – Атлетико – Брюгге
  • 24 февраля, 22:00 – Байер – Олимпиакос
  • 24 февраля, 22:00 – Интер – Буде-Глимт
  • 24 февраля, 22:00 – Ньюкасл – Карабах
  • 25 февраля, 19:45 – Аталанта – Боруссия Д
  • 25 февраля, 22:00 – Ювентус – Галатасарай
  • 25 февраля, 22:00 – ПСЖ – Монако
  • 25 февраля, 22:00 – Реал Мадрид – Бенфика

Лига чемпионов жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Андрей Лунин Георгий Судаков Анатолий Трубин Карабах Агдам Алексей Кащук Байер Олимпиакос Пирей Ньюкасл Роман Яремчук ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Илья Забарный расписание
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
