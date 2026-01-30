Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 января 2026, 13:52 | Обновлено 30 января 2026, 13:56
Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ: соперники для команд, в которых играют украинцы

С кем сыграют ПСЖ Забарного, Карабах Кащука, Олимпиакос Яремчука, Бенфика Трубина и Судакова?

Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

В 1/16 финала главного еврокубка сыграют четыре команды, в которых выступают украинские футболисты: Реал Мадрид (Андрей Лунин), ПСЖ (Илья Забарный), Бенфика (Анатолий Трубин и Георгий Судаков), Карабах (Алексей Кащук) и Олимпиакос (Роман Яремчук).

На старте плей-офф ЛЧ Бенфика встретится с Реалом, который переиграла в восьмом туре основного этапа турнира со счетом 4:2 – четвертый мяч на 90+8-й минуте забил Трубин.

ПСЖ и Забарный в 1/16 финала поборются против команды Монако – монегаски выступают вместе с парижанами в Лиге 1.

Карабах Кащука в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с английским Ньюкаслом.

Олимпиакос Яремчука в 1/16 финала еврокубка проведет противостояние с леверкузенским Байером.

Первые матчи 1/16 финала ЛЧ состоятся 17–18 февраля, а ответные – 24–25. Восемь команд-победителей пройдут в 1/8 финала.

Соперники команд с украинскими футболистами в 1/16 финала Лиги чемпионов:

  • Монако – ПСЖ (Илья Забарный)
  • Бенфика (Анатолий Трубин) – Реал (Андрей Лунин)
  • Карабах (Алексей Кащук) – Ньюкасл
  • Олимпиакос (Роман Яремчук) – Байер

Инфографика

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Гол Трубина заставил игроков Динамо сходить с ума на сборах в Турции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
