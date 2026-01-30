Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ: соперники для команд, в которых играют украинцы
С кем сыграют ПСЖ Забарного, Карабах Кащука, Олимпиакос Яремчука, Бенфика Трубина и Судакова?
30 января в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.
В 1/16 финала главного еврокубка сыграют четыре команды, в которых выступают украинские футболисты: Реал Мадрид (Андрей Лунин), ПСЖ (Илья Забарный), Бенфика (Анатолий Трубин и Георгий Судаков), Карабах (Алексей Кащук) и Олимпиакос (Роман Яремчук).
На старте плей-офф ЛЧ Бенфика встретится с Реалом, который переиграла в восьмом туре основного этапа турнира со счетом 4:2 – четвертый мяч на 90+8-й минуте забил Трубин.
ПСЖ и Забарный в 1/16 финала поборются против команды Монако – монегаски выступают вместе с парижанами в Лиге 1.
Карабах Кащука в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с английским Ньюкаслом.
Олимпиакос Яремчука в 1/16 финала еврокубка проведет противостояние с леверкузенским Байером.
Первые матчи 1/16 финала ЛЧ состоятся 17–18 февраля, а ответные – 24–25. Восемь команд-победителей пройдут в 1/8 финала.
Соперники команд с украинскими футболистами в 1/16 финала Лиги чемпионов:
- Монако – ПСЖ (Илья Забарный)
- Бенфика (Анатолий Трубин) – Реал (Андрей Лунин)
- Карабах (Алексей Кащук) – Ньюкасл
- Олимпиакос (Роман Яремчук) – Байер
